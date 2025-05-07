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"Лаборатория Касперского" в этом году увеличит инвестиции

"Лаборатория Касперского" в этом году увеличит инвестиции - 07.05.2025, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" в этом году увеличит инвестиции

"Лаборатория Касперского" в этом году значительно увеличит инвестиции в разработку и развитие своих продуктов, а также в экспортные продажи на Ближнем Востоке,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T06:50+0300

2025-05-07T06:50+0300

2025-05-07T06:50+0300

технологии

экономика

ближний восток

азия

москва

лаборатория касперского

kaspersky

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" в этом году значительно увеличит инвестиции в разработку и развитие своих продуктов, а также в экспортные продажи на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке, рассказал РИА Новости директор компании по работе с корпоративным бизнесом Тимур Биячуев. "В этом году наша компания приняла решение о значительном инвестировании в R&D (англ. Research and Development - исследование и разработка - ред.) - мы усиливаем существующие стратегические продукты для корпоративного сегмента и запускаем новые. Для этого мы сейчас нанимаем несколько сотен специалистов в R&D. Также мы увеличиваем инвестиции в международную сеть продаж в фокусных регионах: Ближний Восток, Азия, Латинская Америка", - рассказал он. Топ-менеджер не уточнил, о каких конкретно суммах идет речь, но подчеркнул, что они "значительные для компании", а также что инвестиции "Лаборатория Касперского" наращивает ежегодно. Говоря, о разработке каких именно решений может идти речь, Биячуев отметил, что компания рассматривает новые для себя сегменты и улучшает продуктовое предложение в области управления уязвимостями и рисками, так как видит в этом секторе большой потенциал. "Для международных рынков мы усиливаем "облачное" предложение, учитывая проникновение облачных сервисов в бизнесе заказчиков. В мире от нас ожидают предложений, которые позволят защищать инфраструктуру публичных, гибридных и частных облаков", - пояснил он. Комментируя вопрос, планирует ли компания какие-то новые приобретения на рынке кибербезопасности, топ-менеджер подчеркнул, что M&A - это один из инструментов, которые Kaspersky применяет для вывода на рынок новых продуктов. "У нас есть несколько примеров успешных сделок, например, решение для защиты распределенных сетей и решение в области контейнерной безопасности. Рынок растет. Корпоративный бизнес сейчас – это голубой океан с огромным количеством направлений. И основной вопрос – приоритизация этих сегментов и выбор решений, которые могут дополнить наш портфель и быть очень полезны для бизнеса", - заключил он.

ближний восток

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