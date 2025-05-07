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Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы

Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ

Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T02:14+0300

2025-05-07T02:14+0300

2025-05-07T02:14+0300

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МЕХИКО, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его прибытия вела государственная телерадиокомпания VTV. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих. Ожидается, что в ходе своего визита венесуэльский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Предыдущая встреча Путина и Мадуро состоялась в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. В марте этого года Мадуро сообщил о предстоящем визите в Москву, заявив, что отношения между двумя странами находятся на "максимальном уровне".

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