https://1prime.ru/20250507/maduro-857339535.html
Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ
Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T02:14+0300
2025-05-07T02:14+0300
2025-05-07T02:14+0300
экономика
общество
россия
москва
венесуэла
казань
николас мадуро
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857339535.jpg?1746573294
МЕХИКО, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его прибытия вела государственная телерадиокомпания VTV.
Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих.
Ожидается, что в ходе своего визита венесуэльский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Предыдущая встреча Путина и Мадуро состоялась в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. В марте этого года Мадуро сообщил о предстоящем визите в Москву, заявив, что отношения между двумя странами находятся на "максимальном уровне".
москва
венесуэла
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, венесуэла, казань, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНЕСУЭЛА, КАЗАНЬ, Николас Мадуро, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
МЕХИКО, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его прибытия вела государственная телерадиокомпания VTV.
Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих.
Ожидается, что в ходе своего визита венесуэльский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Предыдущая встреча Путина и Мадуро состоялась в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. В марте этого года Мадуро сообщил о предстоящем визите в Москву, заявив, что отношения между двумя странами находятся на "максимальном уровне".