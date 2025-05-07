https://1prime.ru/20250507/maduro-857339791.html

Мадуро назвал победу СССР над нацизмом триумфом человечества

Мадуро назвал победу СССР над нацизмом триумфом человечества - 07.05.2025, ПРАЙМ

Мадуро назвал победу СССР над нацизмом триумфом человечества

Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T02:45+0300

2025-05-07T02:45+0300

2025-05-07T02:45+0300

общество

экономика

мировая экономика

венесуэла

германия

москва

николас мадуро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857339791.jpg?1746575107

МЕХИКО, 7 мая - ПРАЙМ. Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в аэропорту по прибытии в Москву. "Мы приехали, чтобы с большим чувством и историческим сознанием отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была победа, одержанная во имя всего человечества. Союз Советских Социалистических Республик отдал 27 миллионов жизней в борьбе с нацизмом и освободил Европу", — сказал Мадуро, обращение которого показал государственный телеканал VTV. Политик, который прибыл в российскую столицу для участия в празднованиях 80-летия Победы, подчеркнул, что Европа обязана признать, кто на самом деле освободил её от нацистской угрозы: "Это была Красная Армия, это была Советская армия, это был советский народ". "Сегодня международное право и многосторонняя структура находятся под угрозой. Наше присутствие здесь — подтверждение того, что путь человечества должен быть в мире, взаимопонимании и уважении равенства государств", - добавил президент Венесуэлы. Мадуро отметил, что и венесуэльский народ, вдохновлённый духом Симона Боливара и Уго Чавеса, продолжает борьбу против неофашизма и империализма в XXI веке, "продолжает сражаться и побеждать". "Это была величайшая победа человечества над самой преступной угрозой — нацистско-фашистским режимом. Поэтому мы здесь представляем силу боливарианского венесуэльского народа и говорим президенту Путину, российскому народу и народам бывшего Советского Союза, что непоколебимая Венесуэла всегда рядом", - заключил венесуэльский лидер.

венесуэла

германия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, венесуэла, германия, москва, николас мадуро