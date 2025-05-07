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Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 07.05.2025, ПРАЙМ
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:44+0300
2025-05-07T14:44+0300
2025-05-07T14:44+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Владимир Путин
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным.
Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Мадуро приедет в Россию с официальным визитом