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Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 07.05.2025, ПРАЙМ

Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:44+0300

2025-05-07T14:44+0300

2025-05-07T14:44+0300

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венесуэла

николас мадуро

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

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россия, москва, венесуэла, николас мадуро, владимир путин