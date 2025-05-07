Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250507/maduro-857364891.html
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 07.05.2025, ПРАЙМ
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:44+0300
2025-05-07T14:44+0300
политика
россия
москва
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852370301_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_a815dac2b07241e0190f512ea5d5eb9e.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://1prime.ru/20250506/maduro-857322658.html
москва
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852370301_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_852cbe37f80cb08a76714a182ed43ac2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, венесуэла, николас мадуро, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Владимир Путин
14:44 07.05.2025
 
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с главой государства Владимиром Путиным.
Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Венесуэлу
Мадуро приедет в Россию с официальным визитом
Вчера, 16:03
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАВЕНЕСУЭЛАНиколас МадуроВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала