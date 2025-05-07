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Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией

Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией - 07.05.2025, ПРАЙМ

Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией

Малайзия изучает торговые возможности с Россией и Бразилией в рамках усилий по диверсификации рынков на фоне тарифов США, заявил премьер-министр Малайзии Анвар... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T10:51+0300

2025-05-07T10:51+0300

2025-05-07T10:51+0300

экономика

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ДЖАКАРТА, 7 мая – ПРАЙМ. Малайзия изучает торговые возможности с Россией и Бразилией в рамках усилий по диверсификации рынков на фоне тарифов США, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По его словам, Куала-Лумпур придерживается "осторожного и осмотрительного подхода к решению вопроса о тарифах, введенных Соединенными Штатами, отдавая приоритет дипломатическим переговорам и региональному сотрудничеству". "В то же время правительство также изучает новые торговые возможности с развивающимися экономиками, такими как Россия и Бразилия, в рамках усилий по диверсификации экспортных рынков страны", - отметил политик в своем Telegram-канале. По его оценке, этот подход соответствует экономической стратегии Малайзии, сфокусированной на устойчивости глобальной торговли и увеличении прямых иностранных инвестиций.

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россия, малайзия, бразилия, сша