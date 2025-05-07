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Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией
Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией - 07.05.2025, ПРАЙМ
Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией
Малайзия изучает торговые возможности с Россией и Бразилией в рамках усилий по диверсификации рынков на фоне тарифов США, заявил премьер-министр Малайзии Анвар... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:51+0300
2025-05-07T10:51+0300
экономика
россия
малайзия
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ДЖАКАРТА, 7 мая – ПРАЙМ. Малайзия изучает торговые возможности с Россией и Бразилией в рамках усилий по диверсификации рынков на фоне тарифов США, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По его словам, Куала-Лумпур придерживается "осторожного и осмотрительного подхода к решению вопроса о тарифах, введенных Соединенными Штатами, отдавая приоритет дипломатическим переговорам и региональному сотрудничеству". "В то же время правительство также изучает новые торговые возможности с развивающимися экономиками, такими как Россия и Бразилия, в рамках усилий по диверсификации экспортных рынков страны", - отметил политик в своем Telegram-канале. По его оценке, этот подход соответствует экономической стратегии Малайзии, сфокусированной на устойчивости глобальной торговли и увеличении прямых иностранных инвестиций.
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россия, малайзия, бразилия, сша
Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, США
10:51 07.05.2025
 
Малайзия изучит торговые возможности с Россией и Бразилией

Премьер Ибрагим: Малайзия изучает торговые возможности с Россией и Бразилией

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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ДЖАКАРТА, 7 мая – ПРАЙМ. Малайзия изучает торговые возможности с Россией и Бразилией в рамках усилий по диверсификации рынков на фоне тарифов США, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
По его словам, Куала-Лумпур придерживается "осторожного и осмотрительного подхода к решению вопроса о тарифах, введенных Соединенными Штатами, отдавая приоритет дипломатическим переговорам и региональному сотрудничеству".
"В то же время правительство также изучает новые торговые возможности с развивающимися экономиками, такими как Россия и Бразилия, в рамках усилий по диверсификации экспортных рынков страны", - отметил политик в своем Telegram-канале.
По его оценке, этот подход соответствует экономической стратегии Малайзии, сфокусированной на устойчивости глобальной торговли и увеличении прямых иностранных инвестиций.
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ЭкономикаРОССИЯМАЛАЙЗИЯБРАЗИЛИЯСША
 
 
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