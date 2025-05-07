Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди снижается более чем на 1% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/med-857347735.html
Стоимость меди снижается более чем на 1%
Стоимость меди снижается более чем на 1% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается более чем на 1%
Стоимость меди в среду снижается более чем на 1% перед обнародованием итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:24+0300
2025-05-07T09:24+0300
экономика
рынки
торги
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается более чем на 1% перед обнародованием итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 1,04%, до 4,7285 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,84%, до 9 538 долларов, алюминия - снизилась на 0,19%, до 2 427 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,96%, до 2 632,5 доллара. В среду вечером ожидается публикация итогов майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Решения по денежно-кредитной политике Федрезерва США отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки меди.
https://1prime.ru/20250506/med--857303920.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, сша, comex, федрезерв
Экономика, Рынки, Торги, США, Comex, Федрезерв
09:24 07.05.2025
 
Стоимость меди снижается более чем на 1%

Цена на медь снижается более чем на 1% перед публикацией итогов заседания ФРС США

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается более чем на 1% перед обнародованием итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 1,04%, до 4,7285 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,84%, до 9 538 долларов, алюминия - снизилась на 0,19%, до 2 427 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,96%, до 2 632,5 доллара.
В среду вечером ожидается публикация итогов майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Решения по денежно-кредитной политике Федрезерва США отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки меди.
Медная проволока
Медь дорожает после выхода статистики по экономике Китая
Вчера, 09:34
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала