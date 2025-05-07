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Стоимость меди снижается более чем на 1%

Стоимость меди снижается более чем на 1% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается более чем на 1%

Стоимость меди в среду снижается более чем на 1% перед обнародованием итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:24+0300

2025-05-07T09:24+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается более чем на 1% перед обнародованием итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 1,04%, до 4,7285 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,84%, до 9 538 долларов, алюминия - снизилась на 0,19%, до 2 427 долларов, стоимость цинка увеличилась на 0,96%, до 2 632,5 доллара. В среду вечером ожидается публикация итогов майского заседания ФРС США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Решения по денежно-кредитной политике Федрезерва США отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки меди.

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рынки, торги, сша, comex, федрезерв