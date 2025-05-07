https://1prime.ru/20250507/merts-857353859.html

"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая

"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ

"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву 9 мая в День Победы. Об этом говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T11:44+0300

2025-05-07T11:44+0300

2025-05-07T11:44+0300

политика

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву 9 мая в День Победы. Об этом говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung."Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным", — сказано в тексте публикации.Автор материала также заметил, что Мерц должен встретиться с российским руководством, обсудить мирный процесс на Украине и развитие двусторонних отношений.Ранее председатель бундестага Юлия Клекнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов, но он не получил большинства голосов для избрания канцлером.

https://1prime.ru/20250506/slovakiya-857324848.html

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