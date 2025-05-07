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"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ
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"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая
"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву 9 мая в День Победы. Об этом говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:44+0300
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политика
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву 9 мая в День Победы. Об этом говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung."Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным", — сказано в тексте публикации.Автор материала также заметил, что Мерц должен встретиться с российским руководством, обсудить мирный процесс на Украине и развитие двусторонних отношений.Ранее председатель бундестага Юлия Клекнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов, но он не получил большинства голосов для избрания канцлером.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
11:44 07.05.2025
 
"Встретиться напрямую". В Германии выступили с неожиданным планом на 9 мая

Berliner Zeitung: канцлер Германии Мерц должен приехать 9 мая в Москву

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву 9 мая в День Победы. Об этом говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.
"Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным", — сказано в тексте публикации.
Автор материала также заметил, что Мерц должен встретиться с российским руководством, обсудить мирный процесс на Украине и развитие двусторонних отношений.
Ранее председатель бундестага Юлия Клекнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов, но он не получил большинства голосов для избрания канцлером.
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