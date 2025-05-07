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Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине - 07.05.2025, ПРАЙМ

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа относительно возможной поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:23+0300

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2025-05-07T12:23+0300

вооружения

германия

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фридрих мерц

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа относительно возможной поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине. "Зеленский знает, что может положиться на меня и на ФРГ", - заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос, может ли Киев рассчитывать на поставку крылатых ракет Taurus. Мерц отметил, что планирует активно сотрудничать с Францией и Великобританией по украинскому вопросу. "Я буду интенсивно обсуждать эти вопросы с премьер-министром Великобритании, с президентом Франции, и я постараюсь, чтобы мы принимали решения сообща, по возможности действовали сообща и принимали решения заранее. И это хороший формат, и если мы сможем привлечь Польшу, то будет еще лучше", - добавил канцлер. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

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германия, украина, фридрих мерц, мария захарова, zdf, хдс/хсс