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Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы
Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы - 07.05.2025, ПРАЙМ
Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что РФ остается крупнейшей угрозой для безопасности Европы. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:25+0300
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европа
германия
фридрих мерц
дональд туск
польша
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что РФ остается крупнейшей угрозой для безопасности Европы. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском."Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений", - сказал канцлер.Мерц добавил, что европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что руководство в Москве не намерено нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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европа, германия, фридрих мерц, дональд туск, польша
ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Дональд Туск, ПОЛЬША
21:25 07.05.2025
 
Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы

Мерц заявил, что Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что РФ остается крупнейшей угрозой для безопасности Европы.
Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском.
"Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений", - сказал канцлер.
Мерц добавил, что европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине
12:23
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что руководство в Москве не намерено нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ЕВРОПАГЕРМАНИЯФридрих МерцДональд ТускПОЛЬША
 
 
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