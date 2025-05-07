https://1prime.ru/20250507/merts-857381073.html
Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы
Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы - 07.05.2025, ПРАЙМ
Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что РФ остается крупнейшей угрозой для безопасности Европы. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:25+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что РФ остается крупнейшей угрозой для безопасности Европы. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском."Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений", - сказал канцлер.Мерц добавил, что европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что руководство в Москве не намерено нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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европа, германия, фридрих мерц, дональд туск, польша
ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Дональд Туск, ПОЛЬША
Мерц: Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы
Мерц заявил, что Россия остается крупнейшей угрозой безопасности Европы
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что РФ остается крупнейшей угрозой для безопасности Европы.
Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском.
"Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений", - сказал канцлер.
Мерц добавил, что европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.
Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что руководство в Москве не намерено нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".