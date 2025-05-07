https://1prime.ru/20250507/mid-857360161.html

В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая

В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ

В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая

Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:17+0300

2025-05-07T13:17+0300

2025-05-07T13:17+0300

политика

россия

александр грушко

мид рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/10/821311048_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_affe11222e103e7fffd7e5fbd9181d0e.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские представительства в недружественных странах ЕС к возможным провокациям в преддверии 9 мая, он заявил, что, "разумеется, готовы". "Тем не менее та программа, которую они наметили, - она очень обширная, это не только посещение могил и памятных мест, связанных с подвигом советских солдат, но и шествия, марши "Бессмертного полка". Все это будет проводиться", - добавил он. "И наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти, нашей общей, они встречают сопротивления, порой провокации", - заключил Грушко.

https://1prime.ru/20250507/peskov-857358204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр грушко, мид рф, ес