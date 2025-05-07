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В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая
В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая
Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:17+0300
2025-05-07T13:17+0300
политика
россия
александр грушко
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ес
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские представительства в недружественных странах ЕС к возможным провокациям в преддверии 9 мая, он заявил, что, "разумеется, готовы". "Тем не менее та программа, которую они наметили, - она очень обширная, это не только посещение могил и памятных мест, связанных с подвигом советских солдат, но и шествия, марши "Бессмертного полка". Все это будет проводиться", - добавил он. "И наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти, нашей общей, они встречают сопротивления, порой провокации", - заключил Грушко.
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россия, александр грушко, мид рф, ес
Политика, РОССИЯ, Александр Грушко, МИД РФ, ЕС
13:17 07.05.2025
 
В МИД заявили о готовности посольств России за рубежом к провокациям 9 мая

Замглавы МИД Грушко: посольства России готовы к возможным провокациям в связи с 9 мая

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские представительства в недружественных странах ЕС к возможным провокациям в преддверии 9 мая, он заявил, что, "разумеется, готовы".
"Тем не менее та программа, которую они наметили, - она очень обширная, это не только посещение могил и памятных мест, связанных с подвигом советских солдат, но и шествия, марши "Бессмертного полка". Все это будет проводиться", - добавил он.
"И наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти, нашей общей, они встречают сопротивления, порой провокации", - заключил Грушко.
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ПолитикаРОССИЯАлександр ГрушкоМИД РФЕС
 
 
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