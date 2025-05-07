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В Минэкономики Украины рассказали о взносах в американо-украинский фонд

В Минэкономики Украины рассказали о взносах в американо-украинский фонд - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Минэкономики Украины рассказали о взносах в американо-украинский фонд

Отчисления Украины от лицензий на добычу ископаемых в будущий американо-украинский инвестиционный фонд могут составлять 1 – 2 миллиарда гривен (24 – 48 миллиона | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:34+0300

2025-05-07T12:34+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Отчисления Украины от лицензий на добычу ископаемых в будущий американо-украинский инвестиционный фонд могут составлять 1 – 2 миллиарда гривен (24 – 48 миллиона долларов), заявил в среду заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка. "Украина будет делать взносы в виде будущих платежей по продаже лицензий на добычу полезных ископаемых. Условно, откроют новое месторождение при новой лицензии, с него начнет уплачиваться рента в бюджет, и ее половину мы можем передать в фонд. С наибольшими ожиданиями, это около 1-2 миллиардов гривен в год", - сказал Качка в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По его словам, со стороны США будут "так называемые стартап-деньги" для запуска фонда. "Возможно, будут поступать какие-то дополнительные средства, в зависимости от агрессивности инвестиционной политики фонда. В то же время мы создали возможность, чтобы будущую военную помощь со стороны США могли зачислять в качестве взноса в фонд. Размер взносов, которые планируют вносить стороны, будет создавать преференции в распределении прибыли", - отметил Качка. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.

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финансы, украина, сша, москва, мария захарова, денис шмыгаль, рада