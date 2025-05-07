https://1prime.ru/20250507/minfin-857355106.html
Минфин направит на покупку валюты 41,6 миллиарда рублей
Минфин направит на покупку валюты 41,6 миллиарда рублей - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минфин направит на покупку валюты 41,6 миллиарда рублей
Минфин РФ возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, с 13 апреля по 5 июня 2025 года направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:01+0300
2025-05-07T12:01+0300
2025-05-07T12:01+0300
экономика
финансы
минфин
фнб
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, с 13 апреля по 5 июня 2025 года направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2025 года в размере 12,3 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объёма нефтегазовых доходов от базового месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам апреля 2025 года составило 53,9 млрд руб", - говорится в материалах на сайте министерства. Поясняется, что положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 41,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 мая 2025 года по 5 июня 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,3 млрд руб", - отмечается в сообщении. В период с 7 апреля по 12 мая 2025 Минфин осуществляет продажу валюты и золота, направляя на эти цели по 1,6 миллиарда рублей в день (всего - 35,9 миллиарда рублей). ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
https://1prime.ru/20250506/minfin-857332591.html
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финансы, минфин, фнб
Экономика, Финансы, Минфин, ФНБ
Минфин направит на покупку валюты 41,6 миллиарда рублей
Минфин с 13 апреля по 5 июня направит на покупку валюты и золота 41,6 млрд руб
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, с 13 апреля по 5 июня 2025 года направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2025 года в размере 12,3 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объёма нефтегазовых доходов от базового месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам апреля 2025 года составило 53,9 млрд руб", - говорится в материалах на сайте министерства.
Поясняется, что положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 41,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 мая 2025 года по 5 июня 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,3 млрд руб", - отмечается в сообщении.
В период с 7 апреля по 12 мая 2025 Минфин осуществляет продажу валюты и золота, направляя на эти цели по 1,6 миллиарда рублей в день (всего - 35,9 миллиарда рублей).
ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Минфин ожидает принятие весенних поправок к бюджету-2025 до конца июня