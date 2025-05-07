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Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России

Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России - 07.05.2025, ПРАЙМ

Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-апреле 2025 года снизились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,727 триллиона рублей, а... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:01+0300

2025-05-07T14:01+0300

2025-05-07T14:01+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-апреле 2025 года снизились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,727 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 13,5%, до 8,546 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 3 727 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 10,3% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года", - говорится в материалах министерства на сайте. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8 546 млрд рублей (+13,5% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Некоторое замедление поступления НДС (+1,3% г/г) связано с ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и не отразится на квартальной динамике поступлений. В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в январе-апреле текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете. Подготавливаемые поправки к закону о бюджете на 2025 год предусматривают соответствующее повышение прогноза поступления ненефтегазовых доходов, отметили в Минфине.

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россия, финансы, минфин, фнб