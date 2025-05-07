https://1prime.ru/20250507/minfin-857363190.html

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233 - 07.05.2025, ПРАЙМ

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233

Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:04+0300

2025-05-07T14:04+0300

2025-05-07T14:04+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26233RMFS 7 мая 2025 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250506/ofz-857322777.html

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