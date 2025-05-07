https://1prime.ru/20250507/minfin-857363190.html
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233 - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233
Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:04+0300
2025-05-07T14:04+0300
2025-05-07T14:04+0300
экономика
россия
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26233RMFS 7 мая 2025 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250506/ofz-857322777.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_54b5c29aa08fd4185377eeb034e5d303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин рф
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26233
Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26233RMFS 7 мая 2025 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
Минфин на аукционах 7 мая разместит ОФЗ серии 26233