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Минпромторг выделит 4,2 миллиарда рублей на разработку оборудования для СГС
Минпромторг выделит 4,2 миллиарда рублей на разработку оборудования для СГС - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг выделит 4,2 миллиарда рублей на разработку оборудования для СГС
Минпромторг РФ в 2025-2027 годах выделит 4,2 миллиарда рублей на научно-исследовательскую работу (НИР) по разработке оборудования для сверхзвуковых гражданских... | 07.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ в 2025-2027 годах выделит 4,2 миллиарда рублей на научно-исследовательскую работу (НИР) по разработке оборудования для сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) и формирование их технического облика, следует из материалов на сайте госзакупок. Создание конкурентоспособной отечественной авиатехники и трансфер новых технологий в промышленность является одним из приоритетов государственной политики РФ в области авиации. Одним из самых наукоемких направлений развития отечественной авиации является разработка сверхзвуковых гражданских самолетов нового поколения. "Объект закупки НИР "Развитие комплекса технологий планера, силовой установки, самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования в обеспечение формирования технического облика перспективного СГС "Шифр "СГС-Т3"... Заказчик министерство промышленности и торговли Российской Федерации... Начальная цена 4 237 808 350,00 ₽", - сказано на сайте госзакупок. Особенностью силовой установки перспективного СГС является то, что она должна обеспечивать переход через звуковой барьер, длительный крейсерский полет на сверхзвуковых скоростях и низкий уровень шума на взлетном режиме. Также к двигателю такого самолета предъявляются требования по низкому удельному расходу топлива на всех режимах работы. На исполнение контракта в 2025 году планируется выделить 100 миллионов рублей, в 2026 году – 2,4 миллиарда рублей, в 2027 году – 1,7 миллиарда рублей. Заявку на исполнение контракта можно подать до 14 мая. Поставщик должен быть выбран к 16 мая. Контракт должен быть исполнен в пять этапов к 1 декабря 2027 года.
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Экономика, Бизнес, Технологии, РФ, Минпромторг
Минпромторг выделит 4,2 миллиарда рублей на разработку оборудования для СГС
Минпромторг выделит 4,2 млрд рублей на разработку оборудования для СГС нового поколения
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ в 2025-2027 годах выделит 4,2 миллиарда рублей на научно-исследовательскую работу (НИР) по разработке оборудования для сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) и формирование их технического облика, следует из материалов на сайте госзакупок.
Создание конкурентоспособной отечественной авиатехники и трансфер новых технологий в промышленность является одним из приоритетов государственной политики РФ в области авиации. Одним из самых наукоемких направлений развития отечественной авиации является разработка сверхзвуковых гражданских самолетов нового поколения.
"Объект закупки НИР "Развитие комплекса технологий планера, силовой установки, самолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования в обеспечение формирования технического облика перспективного СГС "Шифр "СГС-Т3"... Заказчик министерство промышленности и торговли Российской Федерации... Начальная цена 4 237 808 350,00 ₽", - сказано на сайте госзакупок.
Особенностью силовой установки перспективного СГС является то, что она должна обеспечивать переход через звуковой барьер, длительный крейсерский полет на сверхзвуковых скоростях и низкий уровень шума на взлетном режиме. Также к двигателю такого самолета предъявляются требования по низкому удельному расходу топлива на всех режимах работы.
На исполнение контракта в 2025 году планируется выделить 100 миллионов рублей, в 2026 году – 2,4 миллиарда рублей, в 2027 году – 1,7 миллиарда рублей.
Заявку на исполнение контракта можно подать до 14 мая. Поставщик должен быть выбран к 16 мая. Контракт должен быть исполнен в пять этапов к 1 декабря 2027 года.
Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на создание самолетов нового поколения