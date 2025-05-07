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Минтранс напомнил авиакомпаниям о правилах предоставления еды и гостиниц
Минтранс напомнил авиакомпаниям о правилах предоставления еды и гостиниц - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс напомнил авиакомпаниям о правилах предоставления еды и гостиниц
Минтранс РФ указал авиакомпаниям на необходимость соблюдения правил по предоставлению еды и гостиниц пассажирам при задержках или отменах рейсов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:28+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ указал авиакомпаниям на необходимость соблюдения правил по предоставлению еды и гостиниц пассажирам при задержках или отменах рейсов. Ранее, 7 мая, заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов (в первую очередь московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний. "Владимир Потешкин указал руководителям авиакомпаний на важность безусловного соблюдения федеральных авиационных правил, которыми регламентируется в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения пассажиров в гостинице", - сообщил Минтранс РФ. Там напомнили, что в случае задержки рейса в зависимости от времени ожидания авиакомпания обязана обеспечить пассажирам питание, размещение в гостинице, трансфер до гостиницы и обратно, хранение багажа пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА
Минтранс напомнил авиакомпаниям о правилах предоставления еды и гостиниц
Минтранс: авиакомпаниям нужно соблюдать правила предоставления еды и гостиниц пассажирам
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ указал авиакомпаниям на необходимость соблюдения правил по предоставлению еды и гостиниц пассажирам при задержках или отменах рейсов.
Ранее, 7 мая, заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов (в первую очередь московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний.
"Владимир Потешкин указал руководителям авиакомпаний на важность безусловного соблюдения федеральных авиационных правил, которыми регламентируется в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения пассажиров в гостинице", - сообщил Минтранс РФ.
Там напомнили, что в случае задержки рейса в зависимости от времени ожидания авиакомпания обязана обеспечить пассажирам питание, размещение в гостинице, трансфер до гостиницы и обратно, хранение багажа пассажиров.
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов