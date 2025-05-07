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На 23 теплоходах "Водохода" 9 мая пройдет минута молчания - 07.05.2025, ПРАЙМ
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На 23 теплоходах "Водохода" 9 мая пройдет минута молчания
На 23 теплоходах "Водохода" 9 мая пройдет минута молчания - 07.05.2025, ПРАЙМ
На 23 теплоходах "Водохода" 9 мая пройдет минута молчания
Минута молчания пройдет на 23 теплоходах "Водохода" в День Победы 9 мая, на некоторых судах также будет организована церемония возложения цветов на воду в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T05:16+0300
2025-05-07T05:16+0300
бизнес
экономика
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минута молчания пройдет на 23 теплоходах "Водохода" в День Победы 9 мая, на некоторых судах также будет организована церемония возложения цветов на воду в память о погибших солдатах, рассказали РИА Новости в компании. "9 мая на 23 теплоходах компании пройдет "Минута молчания", завершится она продолжительным теплоходным гудком. На некоторых теплоходах также будет организована церемония возложения цветов на воду в память о погибших солдатах. Мероприятие проводится в предусмотренное время "Программой дня" на борту каждого теплохода", - рассказали в "Водоходе". Там добавили, что в День Победы на теплоходах пройдут праздничные концерты, тематические лекции-беседы от методистов, а также мастер-классы. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 9 мая пройдет Всероссийская минута молчания, а в 21.55 по радио ВДНХ, как и 80 лет назад, прозвучит объявление о долгожданной Победе советского народа в Великой Отечественной войне в архивной записи легендарного Юрия Левитана.
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бизнес, общество , москва, сергей собянин
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
05:16 07.05.2025
 
На 23 теплоходах "Водохода" 9 мая пройдет минута молчания

На 23 теплоходах "Водохода" в День Победы 9 мая пройдет минута молчания

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минута молчания пройдет на 23 теплоходах "Водохода" в День Победы 9 мая, на некоторых судах также будет организована церемония возложения цветов на воду в память о погибших солдатах, рассказали РИА Новости в компании.
"9 мая на 23 теплоходах компании пройдет "Минута молчания", завершится она продолжительным теплоходным гудком. На некоторых теплоходах также будет организована церемония возложения цветов на воду в память о погибших солдатах. Мероприятие проводится в предусмотренное время "Программой дня" на борту каждого теплохода", - рассказали в "Водоходе".
Там добавили, что в День Победы на теплоходах пройдут праздничные концерты, тематические лекции-беседы от методистов, а также мастер-классы.
В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 9 мая пройдет Всероссийская минута молчания, а в 21.55 по радио ВДНХ, как и 80 лет назад, прозвучит объявление о долгожданной Победе советского народа в Великой Отечественной войне в архивной записи легендарного Юрия Левитана.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАСергей Собянин
 
 
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