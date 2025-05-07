https://1prime.ru/20250507/moldavija-857343377.html

В Молдавии проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны

В Молдавии проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Молдавии проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны

В Молдавии на сегодняшний день проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T07:17+0300

2025-05-07T07:17+0300

2025-05-07T07:17+0300

общество

экономика

молдавия

кишинев

украина

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857343377.jpg?1746591470

КИШИНЕВ, 7 мая - ПРАЙМ. В Молдавии на сегодняшний день проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "В нашей стране сегодня живут 22 ветерана Великой Отечественной войны. Но эта цифра не точна. Дело в том, что некоторые наши соотечественники перевозят своих родных и близких, к нам привело несколько ветеранов из Украины. Мы даже не всегда знаем, что тот или иной участки войны проживает в нашей стране, поскольку они не состоят на учете", - заявил Петрович. Помимо 22 ветеранов Красной армии, добавил он, в Молдавии также проживают узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Кроме того, в стране находятся два ветерана румынской армии. "В общей сложности, порядка 46 человек по всей республике", - отметил Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

молдавия

кишинев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия, кишинев, украина, майя санду