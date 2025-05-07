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Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин

Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин - 07.05.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин

Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025 года - на более чем 25%, сообщил президент России Владимир Путин. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T20:39+0300

2025-05-07T20:39+0300

2025-05-07T20:39+0300

экономика

монголия

рф

владимир путин

торговля

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025 года - на более чем 25%, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле. "Монголия - наш важный торговый партнер. В прошлом году товарооборот увеличился на 17,5%, по итогам первых двух месяцев этого года вырос еще на 25 с лишним процентов", - заявил президент РФ во время встречи.

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монголия, рф, владимир путин, торговля