Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/mongoliya-857379967.html
Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин
Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин - 07.05.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин
Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025 года - на более чем 25%, сообщил президент России Владимир Путин. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T20:39+0300
2025-05-07T20:39+0300
экономика
монголия
рф
владимир путин
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84245/80/842458020_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_72f522f884063e61e0c3f35a706be7db.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025 года - на более чем 25%, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле. "Монголия - наш важный торговый партнер. В прошлом году товарооборот увеличился на 17,5%, по итогам первых двух месяцев этого года вырос еще на 25 с лишним процентов", - заявил президент РФ во время встречи.
https://1prime.ru/20250321/mongoliya-856001980.html
монголия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84245/80/842458020_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_96124f9991945ca57978262eff53e8e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
монголия, рф, владимир путин, торговля
Экономика, МОНГОЛИЯ, РФ, Владимир Путин, торговля
20:39 07.05.2025
 
Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин

Путин: товарооборот между Россией и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМонголия
Монголия - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025 года - на более чем 25%, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в среду проводит встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле.
"Монголия - наш важный торговый партнер. В прошлом году товарооборот увеличился на 17,5%, по итогам первых двух месяцев этого года вырос еще на 25 с лишним процентов", - заявил президент РФ во время встречи.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода "Союз Восток"
21 марта, 18:36
 
ЭкономикаМОНГОЛИЯРФВладимир Путинторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала