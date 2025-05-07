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Аферист из Череповца украл 9 миллионов рублей через "Госуслуги"
Аферист из Череповца украл 9 миллионов рублей через "Госуслуги" - 07.05.2025, ПРАЙМ
Аферист из Череповца украл 9 миллионов рублей через "Госуслуги"
Полиция задержала афериста из Череповца, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера, от него пострадали около 80 человек, сообщила представитель... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:59+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала афериста из Череповца, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера, от него пострадали около 80 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мошенническую схему с использованием абонентских номеров пользователей мобильной сети пресекли мои коллеги из ОБК УМВД России по Вологодской области совместно с сотрудниками УМВД России "Череповец", - написала Волк в Telegram-канале. По данным следствия, злоумышленник приобрел большое количество сим-карт. Затем в теневом сегменте интернета находил данные о бывших владельцах абонентских номеров. С их помощью получал доступ к чужим учетным записям на "Госуслугах". После этого от имени потерпевших оформлял займы на различные суммы и переводил деньги на аккаунт маркетплейса. Чтобы скрыть следы противоправных действий, фигурант заказывал товары и перепродавал их. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства в Череповце. В ходе обыска изъято свыше семи миллионов рублей наличными, сим-карты, смартфоны, заказанные на маркетплейсах товары и ксерокопии паспортов. "Потерпевшими по уголовным делам признаны 80 человек из нескольких регионов России. Общая сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей", - уточнила Волк. Следователем возбуждены уголовные дела по статьям 159 (Мошенники) и 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранта заключили под стражу.
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технологии, общество , череповец, мвд, умвд, росгвардия
Технологии, Общество , Череповец, МВД, УМВД, Росгвардия
Аферист из Череповца украл 9 миллионов рублей через "Госуслуги"
Аферист из Череповца украл 9 млн руб у 80 человек через аккаунты на "Госуслугах"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала афериста из Череповца, похищавшего аккаунты "Госуслуг" через абонентские номера, от него пострадали около 80 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мошенническую схему с использованием абонентских номеров пользователей мобильной сети пресекли мои коллеги из ОБК УМВД России по Вологодской области совместно с сотрудниками УМВД России "Череповец", - написала Волк в Telegram-канале.
По данным следствия, злоумышленник приобрел большое количество сим-карт. Затем в теневом сегменте интернета находил данные о бывших владельцах абонентских номеров. С их помощью получал доступ к чужим учетным записям на "Госуслугах". После этого от имени потерпевших оформлял займы на различные суммы и переводил деньги на аккаунт маркетплейса. Чтобы скрыть следы противоправных действий, фигурант заказывал товары и перепродавал их.
Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства в Череповце. В ходе обыска изъято свыше семи миллионов рублей наличными, сим-карты, смартфоны, заказанные на маркетплейсах товары и ксерокопии паспортов.
"Потерпевшими по уголовным делам признаны 80 человек из нескольких регионов России. Общая сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей", - уточнила Волк.
Следователем возбуждены уголовные дела по статьям 159 (Мошенники) и 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранта заключили под стражу.
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