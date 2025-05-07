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Автора аферы на 400 миллионов рублей депортировали из Турции в Россию
Автора аферы на 400 миллионов рублей депортировали из Турции в Россию - 07.05.2025, ПРАЙМ
Автора аферы на 400 миллионов рублей депортировали из Турции в Россию
Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:44+0300
2025-05-07T13:44+0300
2025-05-07T13:44+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из Турецкой Республики в Российскую Федерацию депортирован разыскиваемый по каналам Интерпола россиянин. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии следствия, в 2012 году злоумышленник незаконно попытался приобрести право собственности на имущество трех юридических лиц, которые зарегистрированы на территории Нижегородской области. Материальный ущерб мог составить около 400 миллионов рублей. Материалы дела о покушении на мошенничество в 2017 году были переданы для рассмотрения в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Однако подсудимый уехал за границу и был объявлен в международный розыск. По каналам Интерпола была получена информация о том, что он скрывается в Турции. Его задержали и доставили в московский аэропорт "Внуково".
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россия, общество , турция, интерпол, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Общество , ТУРЦИЯ, Интерпол, МВД
Автора аферы на 400 миллионов рублей депортировали из Турции в Россию
Автора неудачной аферы на 400 миллионов рублей депортировали из Турции в Россию
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из Турецкой Республики в Российскую Федерацию депортирован разыскиваемый по каналам Интерпола россиянин. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк.
По версии следствия, в 2012 году злоумышленник незаконно попытался приобрести право собственности на имущество трех юридических лиц, которые зарегистрированы на территории Нижегородской области. Материальный ущерб мог составить около 400 миллионов рублей.
Материалы дела о покушении на мошенничество в 2017 году были переданы для рассмотрения в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Однако подсудимый уехал за границу и был объявлен в международный розыск.
По каналам Интерпола была получена информация о том, что он скрывается в Турции. Его задержали и доставили в московский аэропорт "Внуково".
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