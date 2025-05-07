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Ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в среду

Ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в среду - 07.05.2025, ПРАЙМ

Ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в среду

Временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в среду в связи с подготовкой ко Дню Победы, они затронут Центральный и Юго-Восточный... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T00:20+0300

2025-05-07T00:20+0300

2025-05-07T00:20+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве в среду в связи с подготовкой ко Дню Победы, они затронут Центральный и Юго-Восточный административные округа, изменения произойдут и в работе пешеходных переходов. Так, в среду с 05.00 до 08.00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений в этот день запрещена. Помимо этого, в связи с проведением мероприятий временно изменится схема движения в районе Таганской площади. В среду с 05.00 до 13.00 организуют двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского. Кроме того, в среду с 05.30 до завершения мероприятий закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Также в этот день с 10.00 до завершения мероприятия перекроют движение на Тверском бульваре, на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской. Парковка в этих зонах запрещена. В среду в ЦАО и ЮВАО будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы, а с 05.00 введут ограничения на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы, которые будут действовать до конца мероприятий. Кроме того, на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные пешеходные переходы закроют с 10.00 до окончания мероприятия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва