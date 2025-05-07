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Движение на Ключевой улице в Москве восстановили после ДТП
Движение на Ключевой улице в Москве восстановили после ДТП - 07.05.2025, ПРАЙМ
Движение на Ключевой улице в Москве восстановили после ДТП
Движение на Ключевой улице в Москве восстановлено после ДТП с тремя машинами, сообщает столичный департамент транспорта. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T04:37+0300
2025-05-07T04:37+0300
2025-05-07T04:37+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Движение на Ключевой улице в Москве восстановлено после ДТП с тремя машинами, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал о столкновении трех транспортных средств на пересечении Ключевой и Братеевской улиц. Движение в районе ДТП было затруднено.
"Движение на Ключевой улице восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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бизнес, россия, москва
Движение на Ключевой улице в Москве восстановили после ДТП
Движение на Ключевой улице в Москве восстановили после ДТП с тремя машинами
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Движение на Ключевой улице в Москве восстановлено после ДТП с тремя машинами, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал о столкновении трех транспортных средств на пересечении Ключевой и Братеевской улиц. Движение в районе ДТП было затруднено.
"Движение на Ключевой улице восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.