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В МВД оценили рост числа иностранцев, желающих переехать в Россию - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В МВД оценили рост числа иностранцев, желающих переехать в Россию
В МВД оценили рост числа иностранцев, желающих переехать в Россию - 07.05.2025, ПРАЙМ
В МВД оценили рост числа иностранцев, желающих переехать в Россию
Растет число иностранцев, разделяющих российские духовные ценности, больше всего заявлений на временное проживание поступает от граждан Германии и Латвии,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:57+0300
2025-05-07T11:57+0300
общество
россия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Растет число иностранцев, разделяющих российские духовные ценности, больше всего заявлений на временное проживание поступает от граждан Германии и Латвии, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Для таких граждан указом президента РФ от 19 августа 2024 года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" установлен упрощенный режим въезда в Россию и пребывания на ее территории. "Растет число иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, которые обратились за получением разрешения на временное проживание... Наибольшее число заявителей являются гражданами Федеративной Республики Германия – 224, Латвийской Республики – 126, Соединенных Штатов Америки – 99, Французской Республики – 95, Итальянской Республики – 82, Великобритании – 57, Эстонской Республики – 55, Канады – 50, Литовской Республики – 39, Республики Кореи – 34, Австралии – 33", - сказала Волк. По её словам, с момента действия указа уже 1 156 иностранцев обратились за получением разрешения на временное проживание.
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общество , россия, мвд
Общество , РОССИЯ, МВД
11:57 07.05.2025
 
В МВД оценили рост числа иностранцев, желающих переехать в Россию

МВД: число иностранцев, желающих переехать в РФ и разделяющих ее ценности, растет

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Растет число иностранцев, разделяющих российские духовные ценности, больше всего заявлений на временное проживание поступает от граждан Германии и Латвии, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Для таких граждан указом президента РФ от 19 августа 2024 года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" установлен упрощенный режим въезда в Россию и пребывания на ее территории.
"Растет число иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, которые обратились за получением разрешения на временное проживание... Наибольшее число заявителей являются гражданами Федеративной Республики Германия – 224, Латвийской Республики – 126, Соединенных Штатов Америки – 99, Французской Республики – 95, Итальянской Республики – 82, Великобритании – 57, Эстонской Республики – 55, Канады – 50, Литовской Республики – 39, Республики Кореи – 34, Австралии – 33", - сказала Волк.
По её словам, с момента действия указа уже 1 156 иностранцев обратились за получением разрешения на временное проживание.
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