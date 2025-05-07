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В ЦРПТ рассказали о нарушениях при продаже акцизных товаров

В ЦРПТ рассказали о нарушениях при продаже акцизных товаров - 07.05.2025, ПРАЙМ

В ЦРПТ рассказали о нарушениях при продаже акцизных товаров

Значительное количество нарушений наблюдается при продаже акцизных товаров, в настоящее время регуляторы предпринимают усилия по ужесточению мер, чтобы таких... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:39+0300

2025-05-07T08:39+0300

2025-05-07T08:39+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Значительное количество нарушений наблюдается при продаже акцизных товаров, в настоящее время регуляторы предпринимают усилия по ужесточению мер, чтобы таких случаев становилось меньше, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки "Честный знак" Михаил Дубин. "Нельзя сказать, что есть только одна группа нарушителей, тогда было бы гораздо все проще. Есть акцизные товары, где в цене товара 75-80% составляет акциз, там нарушать, конечно, предприниматель будет пытаться всегда, независимо ни от чего. В группе таких товаров фиксируется достаточно значимый уровень нарушений, отклонений, которые мы видим. Регуляторы сейчас предпринимают усилия, ужесточая меры, чтобы таких случаев становилось меньше", - сказал Дубин. Он добавил, что также наблюдается выявление просроченной продукции в магазинах. Однако это не говорит, что торговые сети заведомо продают такие товары. Когда очень большой масштаб бизнеса, огромное количество розничных точек в стране, каждый товар поштучно контролировать сложно. С этим и помогает система маркировки, заключил Дубин. Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года. Ее цель – противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп.

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бизнес, россия