https://1prime.ru/20250507/ndtv-857352160.html

При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, пишут СМИ

При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, пишут СМИ - 07.05.2025, ПРАЙМ

При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, пишут СМИ

По меньшей мере 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по территории Пакистана, утверждает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T11:00+0300

2025-05-07T11:00+0300

2025-05-07T11:00+0300

происшествия

общество

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – ПРАЙМ. По меньшей мере 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по территории Пакистана, утверждает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник. "Семьдесят террористов были уничтожены, когда Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам...", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правительстве. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://1prime.ru/20250507/zakharova-857347339.html

пакистан

индия

исламабад

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общество , пакистан, индия, исламабад, мид