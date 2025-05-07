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Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов

Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов - 07.05.2025, ПРАЙМ

Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак 14 мая проведет совещание на тему ситуации на рынке топлива, сообщил РИА Новости источник в отрасли. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T11:38+0300

2025-05-07T11:38+0300

2025-05-07T11:38+0300

энергетика

александр новак

топливо

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 14 мая проведет совещание на тему ситуации на рынке топлива, сообщил РИА Новости источник в отрасли. В совещании примут участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и нефтяных компаний, уточнили там. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков. За апрель биржевые цены на бензин Аи-92 выросли на 12%, Аи-95 - на 9,5%. Летнее дизельное топливо, напротив, чуть подешевело - на 0,2%. Правительство РФ ранее продлило по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) запрет сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа прошлого года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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александр новак, топливо