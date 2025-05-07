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В Новосибирске определились с подрядчиком для строительства станции метро

В Новосибирске определились с подрядчиком для строительства станции метро - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Новосибирске определились с подрядчиком для строительства станции метро

Власти Новосибирска определились с подрядчиком для завершения работ по строительству станции метро "Спортивная", она должна быть готова к запуску до конца лета, | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T05:59+0300

2025-05-07T05:59+0300

2025-05-07T05:59+0300

бизнес

новосибирск

главгосэкспертиза

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НОВОСИБИРСК, 7 мая - ПРАЙМ. Власти Новосибирска определились с подрядчиком для завершения работ по строительству станции метро "Спортивная", она должна быть готова к запуску до конца лета, сообщил в среду мэр Максим Кудрявцев. Власти Новосибирска в конце февраля получили положительное заключение Главгосэкспертизы по изменениям в проект станции метро "Спортивная", что позволило продолжить работы по ее достройке. Работы начались в марте этого года. Станция находится в высокой степени готовности (более 90%), в мэрии надеются, что она заработает до конца 2025 года. "Определили подрядчика для завершения строительства станции метро "Спортивная". Компания уже ведет работы на объекте по инженерным системам и единственная подала заявку на второй конкурс… По условиям подрядчик должен завершить все работы до конца лета. Контроль со стороны города обеспечим", - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Он пояснил, что новый контракт на сумму 436,2 миллиона рублей предполагает выполнение всех оставшихся работ в комплексе: монтаж освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, системы автоматики движения поездов и ввод станции в эксплуатацию. Станция новосибирского метрополитена "Спортивная", стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей, должна была заработать в 2022 году, однако сроки ее сдачи неоднократно переносились, в том числе из-за корректировки документации, связанной с заменой оборудования в связи с зарубежными санкциями. В конце 2023 года губернатор региона Андрей Травников рассчитывал, что станцию можно будет открыть весной 2024 года, а весной говорил, что надеется на сдачу в сентябре. Между тем станция до сих пор не работает. В декабре 2024 года глава региона признал, что станцию планируют ввести осенью 2025 года. Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.

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бизнес, новосибирск, главгосэкспертиза