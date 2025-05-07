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В Курской области начали очистку территории от взрывоопасных предметов

В Курской области начали очистку территории от взрывоопасных предметов - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Курской области начали очистку территории от взрывоопасных предметов

Сводный отряд разминирования МЧС России начал работы по очистке местности в освобожденных населенных пунктах Курской области, в первом селе из каждого дома было | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T04:00+0300

2025-05-07T04:00+0300

2025-05-07T04:00+0300

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КУРСК, 7 мая - ПРАЙМ. Сводный отряд разминирования МЧС России начал работы по очистке местности в освобожденных населенных пунктах Курской области, в первом селе из каждого дома было извлечено от 100 до 300 взрывоопасных предметов, рассказал РИА Новости командир сводного отряда с позывным "Пилат" . "Работы предстоит здесь очень много, местность загрязнена, практически каждый квадратный метр. В каждом доме были позиции, поэтому с каждого дома при обследовании погребов количество взрывоопасных предметов очень большое. Если говорить о цифрах, с одного жилого дома от 100 до 300 единиц", - рассказал "Пилат". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.

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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, мчс