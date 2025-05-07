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Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин
Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин - 07.05.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин
Последствия введенных США импортных пошлин пока не определены, но их сохранение повысит инфляцию, снизит рост американской экономики и увеличит безработицу,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:21+0300
2025-05-07T22:21+0300
экономика
сша
джером пауэлл
фрс
пошлины
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Последствия введенных США импортных пошлин пока не определены, но их сохранение повысит инфляцию, снизит рост американской экономики и увеличит безработицу, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Джером Пауэлл. "Объявленные повышения пошлин оказались значительно больше, чем ожидалось. Однако все указанные политики продолжают развиваться, их влияние на экономику остается крайне неопределенным, поскольку экономические условия меняются… Если объявленное значительное повышение тарифов сохранится, оно, вероятнее всего, приведет к росту инфляции, замедлению экономического роста и увеличению безработицы", - сообщил Пауэлл журналистам на брифинге.
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сша, джером пауэлл, фрс, пошлины
Экономика, США, Джером Пауэлл, ФРС, пошлины
22:21 07.05.2025
 
Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин

Пауэлл: сохранение США пошлин повысит инфляцию, замедлит экономику и увеличит безработицу

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Последствия введенных США импортных пошлин пока не определены, но их сохранение повысит инфляцию, снизит рост американской экономики и увеличит безработицу, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Джером Пауэлл.
"Объявленные повышения пошлин оказались значительно больше, чем ожидалось. Однако все указанные политики продолжают развиваться, их влияние на экономику остается крайне неопределенным, поскольку экономические условия меняются… Если объявленное значительное повышение тарифов сохранится, оно, вероятнее всего, приведет к росту инфляции, замедлению экономического роста и увеличению безработицы", - сообщил Пауэлл журналистам на брифинге.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары из США в случае провала переговоров
Вчера, 17:10
 
ЭкономикаСШАДжером ПауэллФРСпошлины
 
 
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