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Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин

Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин - 07.05.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС США выразил мнение, что повлечет сохранение пошлин

Последствия введенных США импортных пошлин пока не определены, но их сохранение повысит инфляцию, снизит рост американской экономики и увеличит безработицу,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T22:21+0300

2025-05-07T22:21+0300

2025-05-07T22:21+0300

экономика

сша

джером пауэлл

фрс

пошлины

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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Последствия введенных США импортных пошлин пока не определены, но их сохранение повысит инфляцию, снизит рост американской экономики и увеличит безработицу, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Джером Пауэлл. "Объявленные повышения пошлин оказались значительно больше, чем ожидалось. Однако все указанные политики продолжают развиваться, их влияние на экономику остается крайне неопределенным, поскольку экономические условия меняются… Если объявленное значительное повышение тарифов сохранится, оно, вероятнее всего, приведет к росту инфляции, замедлению экономического роста и увеличению безработицы", - сообщил Пауэлл журналистам на брифинге.

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сша, джером пауэлл, фрс, пошлины