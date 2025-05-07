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В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП
В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП
Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:12+0300
2025-05-07T11:15+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями в работе мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале СБП. "В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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технологии, россия, финансы
Технологии, РОССИЯ, Финансы
11:12 07.05.2025 (обновлено: 11:15 07.05.2025)
 
В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП

В Москве и области могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Логотип Системы быстрых платежей (СБП)
%Логотип Системы быстрых платежей (СБП) - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями в работе мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале СБП.
"В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении.
Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
09:54
 
ТехнологииРОССИЯФинансы
 
 
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