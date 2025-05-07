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В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП

В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Москве могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП

Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T11:12+0300

2025-05-07T11:12+0300

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технологии

россия

финансы

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями в работе мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале СБП. "В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

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технологии, россия, финансы