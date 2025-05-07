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Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявили в Кремле - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявили в Кремле
Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявили в Кремле - 07.05.2025, ПРАЙМ
Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявили в Кремле
Страны Прибалтики и Польша продолжают абсурдную русофобскую политику, но в Европе вызревают серьёзные противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:50+0300
2025-05-07T12:50+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Страны Прибалтики и Польша продолжают абсурдную русофобскую политику, но в Европе вызревают серьёзные противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти страны продолжают свою абсурдную политику, наполненную русофобством. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам. Это говорит о том, что, конечно, прежде всего в ЕС воочию вызревают очень сильные противоречия, очень сильные и серьезные противоречия", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.
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россия, мировая экономика, москва, прибалтика, польша, дмитрий песков, александр вучич, роберт фицо, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Прибалтика, ПОЛЬША, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Роберт Фицо, ЕС
12:50 07.05.2025
 
Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявили в Кремле

Песков: страны Прибалтики и Польши продолжают абсурдную русофобскую политику

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Страны Прибалтики и Польша продолжают абсурдную русофобскую политику, но в Европе вызревают серьёзные противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти страны продолжают свою абсурдную политику, наполненную русофобством. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам. Это говорит о том, что, конечно, прежде всего в ЕС воочию вызревают очень сильные противоречия, очень сильные и серьезные противоречия", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
"Маразм". Слуцкий ответил на запрет авиарейсов Вучича и Фицо в Прибалтике
12:07
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАПрибалтикаПОЛЬШАДмитрий ПесковАлександр ВучичРоберт ФицоЕС
 
 
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