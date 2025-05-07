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В Кремле прокомментировали инициативу Путина о перемирии в День Победы

В Кремле прокомментировали инициативу Путина о перемирии в День Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали инициативу Путина о перемирии в День Победы

Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:47+0300

2025-05-07T12:47+0300

2025-05-07T12:47+0300

политика

общество

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, она остается в силе", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям. Тем не менее, позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было.Россия по решению главы государства объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

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общество , россия, москва, дмитрий песков