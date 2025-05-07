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В Кремле прокомментировали инициативу Путина о перемирии в День Победы
В Кремле прокомментировали инициативу Путина о перемирии в День Победы - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали инициативу Путина о перемирии в День Победы
Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:47+0300
2025-05-07T12:47+0300
2025-05-07T12:47+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, она остается в силе", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям. Тем не менее, позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было.Россия по решению главы государства объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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общество , россия, москва, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали инициативу Путина о перемирии в День Победы
Песков: инициатива Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, она остается в силе", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям. Тем не менее, позиция России по временному перемирию с Украиной известна, все указания даны, новых элементов не было.
Россия по решению главы государства объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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