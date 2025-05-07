https://1prime.ru/20250507/peskov-857358991.html
Песков прокомментировал недопуск российских футболистов к соревнованиям
Песков прокомментировал недопуск российских футболистов к соревнованиям - 07.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал недопуск российских футболистов к соревнованиям
В Кремле надеются, что ситуация с допуском российских футболистов на международные соревнования разрешится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:53+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В Кремле надеются, что ситуация с допуском российских футболистов на международные соревнования разрешится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что после окончания конфликта на Украине организация сможет допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года. "Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Во вторник Трамп во время встречи с Инфантино сказал, что не был в курсе действующего запрета на участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Также президент США выразил мнение, что допуск российских футболистов после завершения конфликта на Украине мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования. Ранее издание The Independent со ссылкой на источник сообщило, что некоторые чиновники из УЕФА выступают за скорое возвращение российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Позднее Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде выразил надежду на то, что российские команды скоро вернутся к международным соревнованиям. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
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Политика, Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, США, БЕЛГРАД, Джанни Инфантино, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ФИФА
Песков прокомментировал недопуск российских футболистов к соревнованиям
Песков: недопуск российских футболистов к международным соревнованиям несправедлив
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В Кремле надеются, что ситуация с допуском российских футболистов на международные соревнования разрешится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что после окончания конфликта на Украине организация сможет допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года.
"Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Во вторник Трамп во время встречи с Инфантино сказал, что не был в курсе действующего запрета на участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Также президент США выразил мнение, что допуск российских футболистов после завершения конфликта на Украине мог бы стать "хорошим стимулом" для урегулирования.
Ранее издание The Independent со ссылкой на источник сообщило, что некоторые чиновники из УЕФА выступают за скорое возвращение российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Позднее Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде выразил надежду на то, что российские команды скоро вернутся к международным соревнованиям.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
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