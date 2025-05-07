https://1prime.ru/20250507/peskov-857365045.html

Песков прокомментировал решение США исключить Россию из G8

Песков прокомментировал решение США исключить Россию из G8 - 07.05.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал решение США исключить Россию из G8

Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону. Об этом заявил официальный... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:47+0300

2025-05-07T14:47+0300

2025-05-07T14:50+0300

экономика

россия

москва

сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что формат G20 является для России более привлекательным, чем "восьмерка".Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7.

https://1prime.ru/20250506/tramp-857336865.html

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россия, москва, сша, дмитрий песков, дональд трамп