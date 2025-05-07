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Песков прокомментировал решение США исключить Россию из G8
Песков прокомментировал решение США исключить Россию из G8 - 07.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал решение США исключить Россию из G8
Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону. Об этом заявил официальный... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:47+0300
2025-05-07T14:47+0300
2025-05-07T14:50+0300
экономика
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что формат G20 является для России более привлекательным, чем "восьмерка".Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков прокомментировал решение США исключить Россию из G8
Песков: Россия много лет говорит, что формат G8 больше неинтересен
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия много лет говорит, что формат "восьмерки" больше неинтересен, центр экономического развития сместился в другую сторону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что формат G20 является для России более привлекательным, чем "восьмерка".
Ранее президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). При этом заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7.
Трамп: сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7