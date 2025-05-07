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Россия заинтересована в инвестициях в Венесуэлу, заявил Песков

Россия заинтересована в инвестициях в Венесуэлу, заявил Песков - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россия заинтересована в инвестициях в Венесуэлу, заявил Песков

Российские компании заинтересованы в инвестициях в Венесуэлу, и страна готова создавать привлекательные условия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T17:27+0300

2025-05-07T17:27+0300

2025-05-07T17:27+0300

экономика

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владимир путин

николас мадуро

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские компании заинтересованы в инвестициях в Венесуэлу, и страна готова создавать привлекательные условия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам российско-венесуэльских переговоров. Переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялись в среду в Кремле, они продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. "(Обсуждалась) заинтересованность российских компаний в инвестиции Венесуэлы. Венесуэльцы готовы создавать для наших фирм весьма и весьма привлекательные условия", - сообщил Песков после встречи.

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россия, бизнес, венесуэла, рф, дмитрий песков, владимир путин, николас мадуро