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СМИ: глава Европарламента угрожает судом ЕК из-за оборонных расходов - 07.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: глава Европарламента угрожает судом ЕК из-за оборонных расходов
СМИ: глава Европарламента угрожает судом ЕК из-за оборонных расходов - 07.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: глава Европарламента угрожает судом ЕК из-за оборонных расходов
Глава Европарламента Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Еврокомиссии из-за стремления исполнительной власти блока согласовать оборонные расходы | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:16+0300
2025-05-07T11:16+0300
политика
мировая экономика
брюссель
сша
урсула фон дер ляйен
роберта метсола
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ек
politico
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Европарламента Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Еврокомиссии из-за стремления исполнительной власти блока согласовать оборонные расходы в обход его законодательной власти, пишет издание Politico. "Парламент (ЕС - ред.) готов подать в суд на Берлемон (штаб-квартира Еврокомиссии- ред.) из-за планов исполнительной власти ЕС проигнорировать (мнение - ред.) избранных депутатов Европарламента в вопросе расходов на оборону", - говорится в публикации. Издание отмечает, что Метсола обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с письменной просьбой изменить правовую основу для привлечения для "перевооружения Европы" 150 миллиардов евро в виде кредитов так, чтобы инициатива не осуществлялась обход Европарламента. При этом подчеркивается, что Европарламент готов судиться с Еврокомиссией в случае, если требование законодательного органа будет проигнорировано. Издание также указывает, что комитет по правовым вопросам Европарламента ранее признал намерение ЕК обойти участие законодателей в решении вопроса незаконным. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали этот план ЕК и поручили подготовить детальные предложения. Глава Еврокомиссии также заявила, что стратегия предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По ее словам, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как утверждает Фон дер Ляйен, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода.
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мировая экономика, брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, роберта метсола, ес, ек, politico
Политика, Мировая экономика, Брюссель, США, Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола, ЕС, ЕК, Politico
11:16 07.05.2025
 
СМИ: глава Европарламента угрожает судом ЕК из-за оборонных расходов

Politico: Метсола угрожает подать в суд на ЕК из-за разногласий по оборонным расходам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Европарламента Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Еврокомиссии из-за стремления исполнительной власти блока согласовать оборонные расходы в обход его законодательной власти, пишет издание Politico.
"Парламент (ЕС - ред.) готов подать в суд на Берлемон (штаб-квартира Еврокомиссии- ред.) из-за планов исполнительной власти ЕС проигнорировать (мнение - ред.) избранных депутатов Европарламента в вопросе расходов на оборону", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что Метсола обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с письменной просьбой изменить правовую основу для привлечения для "перевооружения Европы" 150 миллиардов евро в виде кредитов так, чтобы инициатива не осуществлялась обход Европарламента.
При этом подчеркивается, что Европарламент готов судиться с Еврокомиссией в случае, если требование законодательного органа будет проигнорировано. Издание также указывает, что комитет по правовым вопросам Европарламента ранее признал намерение ЕК обойти участие законодателей в решении вопроса незаконным.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали этот план ЕК и поручили подготовить детальные предложения.
Глава Еврокомиссии также заявила, что стратегия предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По ее словам, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как утверждает Фон дер Ляйен, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ
Вчера, 16:12
 
ПолитикаМировая экономикаБрюссельСШАУрсула фон дер ЛяйенРоберта МетсолаЕСЕКPolitico
 
 
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