https://1prime.ru/20250507/polsha-857361990.html

Глава МВД Польши предложил властям строить убежища вместо бассейнов

Глава МВД Польши предложил властям строить убежища вместо бассейнов - 07.05.2025, ПРАЙМ

Глава МВД Польши предложил властям строить убежища вместо бассейнов

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк предлагает местным органам власти строить убежища вместо бассейнов. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:45+0300

2025-05-07T13:45+0300

2025-05-07T13:45+0300

политика

общество

польша

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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк предлагает местным органам власти строить убежища вместо бассейнов. "Может быть, вместо бассейна лучше иметь убежище?" - заявил Семоняк, выступая на конференции Defence24 Days. Министр добавил, что этот вопрос зависит от выбора местных органов власти, но указал, что недавно созданный в Польше Фонд безопасности и обороны - отличный инструмент для сооружения убежищ. В новый польский закон о защите населения и гражданской обороне был включен план массовой эвакуации населения. Ежегодно на строительство убежищ выделяют 5-6 миллиардов злотых, то есть примерно 1,5 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250507/torgovlya-857360325.html

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общество , польша