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Глава МВД Польши предложил властям строить убежища вместо бассейнов
Глава МВД Польши предложил властям строить убежища вместо бассейнов - 07.05.2025, ПРАЙМ
Глава МВД Польши предложил властям строить убежища вместо бассейнов
Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк предлагает местным органам власти строить убежища вместо бассейнов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:45+0300
2025-05-07T13:45+0300
2025-05-07T13:45+0300
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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк предлагает местным органам власти строить убежища вместо бассейнов. "Может быть, вместо бассейна лучше иметь убежище?" - заявил Семоняк, выступая на конференции Defence24 Days. Министр добавил, что этот вопрос зависит от выбора местных органов власти, но указал, что недавно созданный в Польше Фонд безопасности и обороны - отличный инструмент для сооружения убежищ. В новый польский закон о защите населения и гражданской обороне был включен план массовой эвакуации населения. Ежегодно на строительство убежищ выделяют 5-6 миллиардов злотых, то есть примерно 1,5 миллиарда долларов.
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общество , польша
Политика, Общество , ПОЛЬША
Глава МВД Польши предложил властям строить убежища вместо бассейнов
Глава МВД Польши Семоняк предложил властям строить убежища вместо бассейнов
ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк предлагает местным органам власти строить убежища вместо бассейнов.
"Может быть, вместо бассейна лучше иметь убежище?" - заявил Семоняк, выступая на конференции Defence24 Days.
Министр добавил, что этот вопрос зависит от выбора местных органов власти, но указал, что недавно созданный в Польше Фонд безопасности и обороны - отличный инструмент для сооружения убежищ.
В новый польский закон о защите населения и гражданской обороне был включен план массовой эвакуации населения. Ежегодно на строительство убежищ выделяют 5-6 миллиардов злотых, то есть примерно 1,5 миллиарда долларов.
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