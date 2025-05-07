https://1prime.ru/20250507/poshliny-857380810.html

США не будут снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином

США не будут снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином - 07.05.2025, ПРАЙМ

США не будут снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T21:11+0300

2025-05-07T21:11+0300

2025-05-07T21:11+0300

экономика

сша

китай

дональд трамп

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_0:63:1842:1099_1920x0_80_0_0_4b0e78442e17a443e55145c0f53bdc36.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам. "Нет", - сказал Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров.

https://1prime.ru/20250429/reyter-857140922.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, дональд трамп, пошлины