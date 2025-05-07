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США не будут снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином
США не будут снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином - 07.05.2025, ПРАЙМ
США не будут снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:11+0300
2025-05-07T21:11+0300
2025-05-07T21:11+0300
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам. "Нет", - сказал Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров.
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Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, пошлины
США не будут снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам.
"Нет", - сказал Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров.
Китай отменил 125-процентные пошлины на импорт этана из США, пишет Reuters