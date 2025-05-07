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Постпред России в Вене прокомментировал политику Санду в Молдавии - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Постпред России в Вене прокомментировал политику Санду в Молдавии
Постпред России в Вене прокомментировал политику Санду в Молдавии - 07.05.2025, ПРАЙМ
Постпред России в Вене прокомментировал политику Санду в Молдавии
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T02:42+0300
2025-05-07T02:42+0300
общество
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молдавия
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майя санду
михаил ульянов
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты, заявил, что не следует уделять много внимания людям, которые "пытаются выдать себя за комиков". Таким образом он отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети Х, который сравнивает Санду, ранее обещавшую не ограничивать в стране использование русского языка и празднование Дня Победы, с Владимиром Зеленским. "Не стоит уделять слишком много внимания людям, которые пытаются выдать себя за комиков", - написал Ульянов в Х. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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общество , россия, молдавия, москва, вена, майя санду, михаил ульянов, владимир зеленский
Общество , РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, МОСКВА, Вена, Майя Санду, Михаил Ульянов, Владимир Зеленский
02:42 07.05.2025
 
Постпред России в Вене прокомментировал политику Санду в Молдавии

Постпред России в Вене Ульянов призвал не обращать внимания на "комиков" в Молдавии

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты, заявил, что не следует уделять много внимания людям, которые "пытаются выдать себя за комиков".
Таким образом он отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети Х, который сравнивает Санду, ранее обещавшую не ограничивать в стране использование русского языка и празднование Дня Победы, с Владимиром Зеленским.
"Не стоит уделять слишком много внимания людям, которые пытаются выдать себя за комиков", - написал Ульянов в Х.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
 
ОбществоРОССИЯМОЛДАВИЯМОСКВАВенаМайя СандуМихаил УльяновВладимир Зеленский
 
 
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