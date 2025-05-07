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Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 40 раз
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 40 раз - 07.05.2025, ПРАЙМ
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 40 раз
Продажи просроченной молочной продукции в России после введения разрешительного режима на эту категорию снизились в 40 раз, рассказал в интервью РИА Новости... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T07:23+0300
2025-05-07T07:23+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции в России после введения разрешительного режима на эту категорию снизились в 40 раз, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"На сегодня под разрешительный режим попадают 14 товарных групп. Удалось добиться того, что за год миллиард недоброкачественных товаров было заблокировано. Например, количество продаж просроченной молочной продукции снизилось в 40 раз", - сказал он.
В России с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара - если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"Разрешительный режим работы кассы - это когда мы с вами как покупатели сканируем товар в кассовой зоне, а касса автоматически обращается к системе маркировки, которая проверяет всю информацию о коде и говорит, можно или нельзя продать выбранный товар. Это сделано для того, чтобы, в первую очередь, защитить покупателя и обеспечивать качество и безопасность товара. Во-вторых, чтобы не просто постфактум мониторить нарушения, но и для борьбы с большим количеством мелких нарушений", - пояснил Дубин.
Он отметил, что режим проходит несколько этапов: был онлайн, сейчас уже офлайн. Постепенно подключаются новые товары, то есть новая система развивается. По постановлению правительства России на проверку товара должно уходить не более 1,5 секунд. Однако в результате на проверку в системе должно отводиться гораздо меньше времени, потому что есть еще работа софта и оборудования кассы, заключил Дубин.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 40 раз
Глава ЦРПТ Дубин: продажи просроченной молочной продукции снизились в 40 раз
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции в России после введения разрешительного режима на эту категорию снизились в 40 раз, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"На сегодня под разрешительный режим попадают 14 товарных групп. Удалось добиться того, что за год миллиард недоброкачественных товаров было заблокировано. Например, количество продаж просроченной молочной продукции снизилось в 40 раз", - сказал он.
В России с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара - если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"Разрешительный режим работы кассы - это когда мы с вами как покупатели сканируем товар в кассовой зоне, а касса автоматически обращается к системе маркировки, которая проверяет всю информацию о коде и говорит, можно или нельзя продать выбранный товар. Это сделано для того, чтобы, в первую очередь, защитить покупателя и обеспечивать качество и безопасность товара. Во-вторых, чтобы не просто постфактум мониторить нарушения, но и для борьбы с большим количеством мелких нарушений", - пояснил Дубин.
Он отметил, что режим проходит несколько этапов: был онлайн, сейчас уже офлайн. Постепенно подключаются новые товары, то есть новая система развивается. По постановлению правительства России на проверку товара должно уходить не более 1,5 секунд. Однако в результате на проверку в системе должно отводиться гораздо меньше времени, потому что есть еще работа софта и оборудования кассы, заключил Дубин.