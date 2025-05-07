https://1prime.ru/20250507/prodazha-857343560.html

Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 40 раз

Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 40 раз - 07.05.2025, ПРАЙМ

Продажи просроченной молочной продукции в России снизились в 40 раз

Продажи просроченной молочной продукции в России после введения разрешительного режима на эту категорию снизились в 40 раз, рассказал в интервью РИА Новости... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T07:23+0300

2025-05-07T07:23+0300

2025-05-07T07:23+0300

бизнес

россия

экономика

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857343560.jpg?1746591836

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции в России после введения разрешительного режима на эту категорию снизились в 40 раз, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "На сегодня под разрешительный режим попадают 14 товарных групп. Удалось добиться того, что за год миллиард недоброкачественных товаров было заблокировано. Например, количество продаж просроченной молочной продукции снизилось в 40 раз", - сказал он. В России с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара - если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "Разрешительный режим работы кассы - это когда мы с вами как покупатели сканируем товар в кассовой зоне, а касса автоматически обращается к системе маркировки, которая проверяет всю информацию о коде и говорит, можно или нельзя продать выбранный товар. Это сделано для того, чтобы, в первую очередь, защитить покупателя и обеспечивать качество и безопасность товара. Во-вторых, чтобы не просто постфактум мониторить нарушения, но и для борьбы с большим количеством мелких нарушений", - пояснил Дубин. Он отметил, что режим проходит несколько этапов: был онлайн, сейчас уже офлайн. Постепенно подключаются новые товары, то есть новая система развивается. По постановлению правительства России на проверку товара должно уходить не более 1,5 секунд. Однако в результате на проверку в системе должно отводиться гораздо меньше времени, потому что есть еще работа софта и оборудования кассы, заключил Дубин.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва