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Продажи Lada в России в апреле снизились на 32,6%
Продажи Lada в России в апреле снизились на 32,6% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Продажи Lada в России в апреле снизились на 32,6%
Почти 28,5 тысячи новых автомобилей Lada было продано в России по итогам апреля, что на 32,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом марка... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T07:17+0300
2025-05-07T07:17+0300
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geely
lada vision 4x4
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Почти 28,5 тысячи новых автомобилей Lada было продано в России по итогам апреля, что на 32,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом марка сохранила лидерство на российском авторынке с долей 27,9% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
"Лидерство на российском авторынке сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в середине весны пришлось почти 28%, что в количественном выражении составляет 28 486 проданных экземпляров", - говорится в сообщении.
В апреле 2024 года продажи отечественного бренда составили 42 270 новых машин, таким образом, наблюдается снижение на 32,6% год к году. Всего в России за отчетный период было реализовано 102,1 тысячи новых машин, что на 25,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из отчета агентства.
В тройку лидеров помимо Lada вошли китайские Haval и Chery с результатом 12,9 и 10,9 тысячи штук. На четвертом и пятом местах также бренды из КНР - Geely (6,6 тысячи штук) и Changan (4,6 тысячи штук). Все перечисленные марки показали в апреле отрицательную динамику по сравнению с апрелем 2024 года.
Сразу пять моделей Lada вошли в десятку лидеров модельного рейтинга. Первое и второе места у Granta (13 тысяч штук) и Vesta (7,1 тысячи штук) соответственно. Niva Travel и Niva Legend заняли пятое и шестое места с показателями 3,1 тысячи и 2,9 тысячи проданных машин. Lada Largus, которая по итогам апреля заняла десятую строчку, стала единственной моделью в топ-10 с положительной динамикой продаж и показателем 2,26 тысячи штук.
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бизнес, россия, москва, китай, кнр, chery, geely, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, КНР, Chery, Geely, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
Продажи Lada в России в апреле снизились на 32,6%
"Автостат": продажи Lada в России в апреле снизились на 32,6%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Почти 28,5 тысячи новых автомобилей Lada было продано в России по итогам апреля, что на 32,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом марка сохранила лидерство на российском авторынке с долей 27,9% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
"Лидерство на российском авторынке сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в середине весны пришлось почти 28%, что в количественном выражении составляет 28 486 проданных экземпляров", - говорится в сообщении.
В апреле 2024 года продажи отечественного бренда составили 42 270 новых машин, таким образом, наблюдается снижение на 32,6% год к году. Всего в России за отчетный период было реализовано 102,1 тысячи новых машин, что на 25,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из отчета агентства.
В тройку лидеров помимо Lada вошли китайские Haval и Chery с результатом 12,9 и 10,9 тысячи штук. На четвертом и пятом местах также бренды из КНР - Geely (6,6 тысячи штук) и Changan (4,6 тысячи штук). Все перечисленные марки показали в апреле отрицательную динамику по сравнению с апрелем 2024 года.
Сразу пять моделей Lada вошли в десятку лидеров модельного рейтинга. Первое и второе места у Granta (13 тысяч штук) и Vesta (7,1 тысячи штук) соответственно. Niva Travel и Niva Legend заняли пятое и шестое места с показателями 3,1 тысячи и 2,9 тысячи проданных машин. Lada Largus, которая по итогам апреля заняла десятую строчку, стала единственной моделью в топ-10 с положительной динамикой продаж и показателем 2,26 тысячи штук.