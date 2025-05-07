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Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку

Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку - 07.05.2025, ПРАЙМ

Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку

Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T01:32+0300

2025-05-07T01:32+0300

2025-05-07T01:32+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие рельсы", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года. "Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, набравшую уже огромную скорость распада. И он остановил это движение и за 25 лет поставил страну на совершенно другие рейсы", - сказал Дугин. По словам философа, глава государства как настоящий спаситель начал останавливать деградационные процессы в стране и постепенно укреплять суверенитет - "фактически заталкивать эту вагонетку тяжелейшую наверх". "Это невероятный подвиг, просто невероятный. Он унаследовал страну, которая улетела в пропасть, а сейчас он правит страной, которая, наоборот, пусть и медленно, пусть с большим трудом, но движется к расцвету, движется к победе, движется к укреплению собственного суверенитета и движется на пути к величию", - подчеркнул Дугин.

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