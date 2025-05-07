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Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку
Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку - 07.05.2025, ПРАЙМ
Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку
Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T01:32+0300
2025-05-07T01:32+0300
россия
бизнес
экономика
рф
москва
владимир путин
александр дугин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие рельсы", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года. "Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, набравшую уже огромную скорость распада. И он остановил это движение и за 25 лет поставил страну на совершенно другие рейсы", - сказал Дугин. По словам философа, глава государства как настоящий спаситель начал останавливать деградационные процессы в стране и постепенно укреплять суверенитет - "фактически заталкивать эту вагонетку тяжелейшую наверх". "Это невероятный подвиг, просто невероятный. Он унаследовал страну, которая улетела в пропасть, а сейчас он правит страной, которая, наоборот, пусть и медленно, пусть с большим трудом, но движется к расцвету, движется к победе, движется к укреплению собственного суверенитета и движется на пути к величию", - подчеркнул Дугин.
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Дугин
01:32 07.05.2025
 
Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку

Дугин: Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие рельсы", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года.
"Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, набравшую уже огромную скорость распада. И он остановил это движение и за 25 лет поставил страну на совершенно другие рейсы", - сказал Дугин.
По словам философа, глава государства как настоящий спаситель начал останавливать деградационные процессы в стране и постепенно укреплять суверенитет - "фактически заталкивать эту вагонетку тяжелейшую наверх".
"Это невероятный подвиг, просто невероятный. Он унаследовал страну, которая улетела в пропасть, а сейчас он правит страной, которая, наоборот, пусть и медленно, пусть с большим трудом, но движется к расцвету, движется к победе, движется к укреплению собственного суверенитета и движется на пути к величию", - подчеркнул Дугин.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМОСКВАВладимир ПутинАлександр Дугин
 
 
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