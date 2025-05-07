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Путин смог пробудить в народе силу, фантазию и веру, заявил Киселев
Путин смог пробудить в народе силу, фантазию и веру, заявил Киселев - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин смог пробудить в народе силу, фантазию и веру, заявил Киселев
Президент России Владимир Путин смог пробудить в народе РФ силу, фантазию и веру, и это является его главным достижением за время руководства Россией, заявил... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T05:31+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин смог пробудить в народе РФ силу, фантазию и веру, и это является его главным достижением за время руководства Россией, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о 25-летии с момента первой инаугурации Путина.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года.
"А если задуматься, то мир сейчас держится именно на Путине. Россию провоцируют, России цинично врут, по России бьют ракетами и дронами и заложенными бомбами, нам объявили и ведут войну на уничтожение. Путин правит нашим кораблем уверенно и великодушно, работая на будущее", - сказал Киселев агентству.
Он добавил, что Россия "через муки и трагедии XX века выстрадала Путина".
"А его самое большое достижение то, что он смог пробудить в народе силу, фантазию и веру. Россия сейчас - страна с высоко поднятой головой, а наша общая энергия не сравнима ни с кем", - заключил Киселев.
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россия, общество , рф, москва, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин смог пробудить в народе силу, фантазию и веру, заявил Киселев
Киселев: Путин смог пробудить в народе силу, фантазию и веру
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин смог пробудить в народе РФ силу, фантазию и веру, и это является его главным достижением за время руководства Россией, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о 25-летии с момента первой инаугурации Путина.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года.
"А если задуматься, то мир сейчас держится именно на Путине. Россию провоцируют, России цинично врут, по России бьют ракетами и дронами и заложенными бомбами, нам объявили и ведут войну на уничтожение. Путин правит нашим кораблем уверенно и великодушно, работая на будущее", - сказал Киселев агентству.
Он добавил, что Россия "через муки и трагедии XX века выстрадала Путина".
"А его самое большое достижение то, что он смог пробудить в народе силу, фантазию и веру. Россия сейчас - страна с высоко поднятой головой, а наша общая энергия не сравнима ни с кем", - заключил Киселев.