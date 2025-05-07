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Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:20+0300
2025-05-07T09:20+0300
россия
москва
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в г. Санкт-Петербурге 27 июля 2023 г.", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что договором предусматривается оказание друг другу взаимной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.
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россия, москва, владимир путин, госдума
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
09:20 07.05.2025
 
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами

Путин внес в ГД проект ратификации договора с Сейшелами о помощи по уголовным делам

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в г. Санкт-Петербурге 27 июля 2023 г.", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что договором предусматривается оказание друг другу взаимной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.
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