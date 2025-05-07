https://1prime.ru/20250507/putin-857356795.html

Путин рассказал о противостоянии угрозам от идейных наследников нацистов

Путин рассказал о противостоянии угрозам от идейных наследников нацистов - 07.05.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о противостоянии угрозам от идейных наследников нацистов

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:25+0300

2025-05-07T12:25+0300

2025-05-07T12:25+0300

политика

россия

белоруссия

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82739/75/827397577_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_d854f83002f5d39d5a8beb5b8e7b4bea.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьёзным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и продолжим созидательную работу по упрочению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в послании. Российский лидер поздравил всех участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы, пожелал им мира, благополучия и всего самого доброго.

https://1prime.ru/20250506/belorussiya-857306668.html

белоруссия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, москва, владимир путин