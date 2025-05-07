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Путин рассказал о противостоянии угрозам от идейных наследников нацистов
Путин рассказал о противостоянии угрозам от идейных наследников нацистов - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о противостоянии угрозам от идейных наследников нацистов
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:25+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьёзным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и продолжим созидательную работу по упрочению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в послании. Российский лидер поздравил всех участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы, пожелал им мира, благополучия и всего самого доброго.
https://1prime.ru/20250506/belorussiya-857306668.html
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россия, белоруссия, москва, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин рассказал о противостоянии угрозам от идейных наследников нацистов
Путин: Россия и Белоруссия противостоят угрозам от идейных наследников нацистов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьёзным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и продолжим созидательную работу по упрочению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в послании.
Российский лидер поздравил всех участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы, пожелал им мира, благополучия и всего самого доброго.
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