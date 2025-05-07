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Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:00+0300
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политика
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении. "У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие", - сказал Путин в ходе переговоров. Российский лидер также добавил, что рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%.Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с Путиным. По их итогам планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Политика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Владимир Путин, Николас Мадуро
15:00 07.05.2025 (обновлено: 15:03 07.05.2025)
 
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы

Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Венесуэлы Н. Мадуро
Встреча президента РФ В. Путина и президента Венесуэлы Н. Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении.
"У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие", - сказал Путин в ходе переговоров.
Российский лидер также добавил, что рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с Путиным. По их итогам планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
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