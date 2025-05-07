https://1prime.ru/20250507/putin-857365763.html
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:00+0300
2025-05-07T15:00+0300
2025-05-07T15:03+0300
политика
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857366118_0:145:3122:1901_1920x0_80_0_0_2794eaa7035a2b2c8c71c1994d635cd9.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении. "У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие", - сказал Путин в ходе переговоров. Российский лидер также добавил, что рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%.Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с Путиным. По их итогам планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
https://1prime.ru/20250408/ogranicheniya-856474807.html
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857366118_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_1045938ebba10942a2b506f35ed6d78b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Политика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении.
"У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие", - сказал Путин в ходе переговоров.
Российский лидер также добавил, что рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с Путиным. По их итогам планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Итальянская Eni проигнорировала ограничения США на добычу газа в Венесуэле