https://1prime.ru/20250507/putin-857365763.html

Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы

Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - 07.05.2025, ПРАЙМ

Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы

Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:00+0300

2025-05-07T15:00+0300

2025-05-07T15:03+0300

политика

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857366118_0:145:3122:1901_1920x0_80_0_0_2794eaa7035a2b2c8c71c1994d635cd9.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия России и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении. "У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие", - сказал Путин в ходе переговоров. Российский лидер также добавил, что рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%.Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с Путиным. По их итогам планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

https://1prime.ru/20250408/ogranicheniya-856474807.html

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро