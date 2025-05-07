https://1prime.ru/20250507/putin-857373123.html
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T17:14+0300
2025-05-07T17:14+0300
2025-05-07T17:14+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов.По итогам переговоров главы двух государств подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, данный договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Переговоры Путина и Мадуро завершились, подписан договор о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов.
По итогам переговоров главы двух государств подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, данный договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным