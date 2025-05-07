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Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - 07.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T17:14+0300

2025-05-07T17:14+0300

2025-05-07T17:14+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле завершились, они продлились более двух часов.По итогам переговоров главы двух государств подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, данный договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

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россия, мировая экономика, москва, рф, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков