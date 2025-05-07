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Путин прокомментировал показатели торговли России и Конго
Путин прокомментировал показатели торговли России и Конго - 07.05.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал показатели торговли России и Конго
Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:50+0300
2025-05-07T21:50+0300
2025-05-07T21:50+0300
экономика
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владимир путин
торговля
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо. Лидеры России и Республики Конго в среду проводят переговоры в Кремле. "Показатели взаимной торговли стабильные. Они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов", - сказал Путин.
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россия, конго, владимир путин, торговля
Экономика, РОССИЯ, Конго, Владимир Путин, торговля
Путин прокомментировал показатели торговли России и Конго
Путин: показатели торговли РФ и Конго скромны, но страны работают на улучшение результата
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо.
Лидеры России и Республики Конго в среду проводят переговоры в Кремле.
"Показатели взаимной торговли стабильные. Они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов", - сказал Путин.
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин