https://1prime.ru/20250507/putin-857381806.html

Путин прокомментировал показатели торговли России и Конго

Путин прокомментировал показатели торговли России и Конго - 07.05.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал показатели торговли России и Конго

Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T21:50+0300

2025-05-07T21:50+0300

2025-05-07T21:50+0300

экономика

россия

конго

владимир путин

торговля

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо. Лидеры России и Республики Конго в среду проводят переговоры в Кремле. "Показатели взаимной торговли стабильные. Они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250507/kongo-857381569.html

конго

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россия, конго, владимир путин, торговля