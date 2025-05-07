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Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с США о недрах - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с США о недрах
Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с США о недрах - 07.05.2025, ПРАЙМ
Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с США о недрах
Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития поддержал и рекомендовал принять в целом закон о ратификации соглашения между США и Украиной о... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T19:08+0300
2025-05-07T19:08+0300
экономика
украина
сша
денис шмыгаль
верховная рада
полезные ископаемые
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития поддержал и рекомендовал принять в целом закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщил в среду зампредседателя комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский. Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее в среду сообщала, что комитет Верховной рады по вопросам международной политики повторно поддержал ратификацию сделки с США по недрам, добавив в преамбулу к документу, что депутаты на момент голосования не получали текстов дополнительных соглашений. "Только что комитет Верховной рады по вопросам экономического развития одобрил, рекомендовал главному комитету к рассмотрению парламентом законопроект "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Кисилевский в своем блоге.США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
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украина, сша, денис шмыгаль, верховная рада, полезные ископаемые
Экономика, УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль, Верховная рада, полезные ископаемые
19:08 07.05.2025
 
Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с США о недрах

Комитет Рады по экономическому развитию поддержал ратификацию соглашения с США о недрах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития поддержал и рекомендовал принять в целом закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщил в среду зампредседателя комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее в среду сообщала, что комитет Верховной рады по вопросам международной политики повторно поддержал ратификацию сделки с США по недрам, добавив в преамбулу к документу, что депутаты на момент голосования не получали текстов дополнительных соглашений.
"Только что комитет Верховной рады по вопросам экономического развития одобрил, рекомендовал главному комитету к рассмотрению парламентом законопроект "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Кисилевский в своем блоге.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
В Раде закрепят, что не видели допсоглашений к сделке по недрам с США
12:17
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАДенис ШмыгальВерховная радаполезные ископаемые
 
 
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